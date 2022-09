Gru di un cantiere Atm precipita sui cavi della metro

Incidente nel pomeriggio di mercoledì 31 agosto nei pressi della stazione metropolitana di Bussero, sulla verde. Stando alle prime informazioni finora apprese, il braccio di una gru sarebbe caduto travolgendo i tralicci della M2 e le scale che portano alla banchina, che sono crollate. Fortunatamente in quel momento, alle 18.40, non c'era nessun treno in transito sulla linea, che in quel punto è esterna.

Non vengono segnalati feriti. Il 118 sta valutando le condizioni del gruista, un 54enne, ma anche lui non dovrebbe aver riportato conseguenze. Sospesa parte della M2 per permettere l'intervento dei soccorsi. "Tra Cernusco e Gessate i treni sono sostituiti da bus, che stanno viaggiando compatibilmente con le condizioni della viabilità", ha fatto sapere Atm in un tweet. Confermando che "stiamo intervenendo sulla rete aerea danneggiata da un mezzo di cantiere".

Stando a quanto appreso, il cantiere, che si trova in piazza De Gasperi, era proprio di Atm ed è aperto per la realizzazione di opere di accessibilità, che prevedono anche la demolizione del vecchio sovrappasso che sarebbe iniziata in queste notti. Al lavoro i tecnici di Atm per rimuovere il braccio caduto, i vigili del fuoco e i carabinieri, cui spetterà ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.