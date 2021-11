Auto si ribalta e prende fuoco dopo incidente, 34enne "eroe" salva uomo dalle fiamme

Ha visto l'auto ribaltarsi e restare capottata nella corsia di emergenza con un uomo bloccato all'interno mentre le fiamme iniziavano a divorare il vano motore e non ha esitato: ha accostato, è sceso dalla sua macchina e ha iniziato a correre. Amedeo Vitagliano, 34 anni, guardia particolare giurata, di Cologno Monzese, lunedì mattina ha salvato un uomo dall'incendio che ha divorato la sua auto, aiutandolo a mettersi in salvo.

E' successo all'alba del 15 novembre, intorno alle sei, lungo la tangenziale Est all'altezza di Cascina Gobba. Dopo uno scontro tra due vetture una Opel Corsa si è ribaltata e ha preso fuoco. "Avevo appena smontato dal mio turno a lavoro e ho imboccato la tangenziale Est a San Donato Milanese. Una volta arrivato a Cologno Monzese, quasi a casa, ho notato che c'era un rallentamento e ho visto un'auto ribaltarsi" racconta Amedeo.

"Non ho esitato e sono corso a prestare aiuto al guidatore bloccato nell'auto da cui già stavano uscendo le fiamme. L'uomo stava già cercando di uscire dall'abitacolo, si era slacciato la cintura di sicurezza e aveva le braccia fuori dal finestrino dal lato guidatore. L'ho aiutato a uscire e accompagnato sulla corsia di emergenza". Attimi concitati in cui Amedeo, grazie anche alla preparazione professionale per affrontare situazioni di emergenza e pericolo e alle lezioni di primo soccorso che ha frequentato per lavoro, si è preoccupato delle condizioni dell'uomo e ha contattato il 118, restando in linea con gli operatori.

"Era cosciente, vigile, stava in piedi e lamentava un dolore al torace e alla testa. E mi ha subito detto che la sua auto era alimentata a Gpl e quindi c'era il rischio che potesse esplodere". E a quel punto il 34enne è tornato in mezzo alla strada nel tentativo di bloccare il traffico, tra le auto che continuavano a passare vicino a quella vettura divenuta una palla di fuoco. Poco dopo poi l'arrivo dei mezzi di emergenza del 118, dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale.

Sono stati proprio i poliziotti a complimentarsi con Amedeo: "Mi hanno definito un collega e mi hanno ringraziato per l'intervento tempestivo perchè la situazione poteva complicarsi dal momento che la macchina era una palla di fuoco". E il 34enne, che veste la divisa da guardia particolare giurata armata da un paio d'anni, non è nuovo a interventi "eroici".

Solo qualche mese fa, a giugno, in strada, vicino a casa ha sventato uno scippo. "Stavo andando a lavoro quando mi sono accorto che un ragazzo - probabilmente alterato dall'assunzione di droga - aveva avvicinato una donna e le aveva tirato uno schiaffo per strapparle la borsa". E non ha esitato: è intervenuto e lo ha messo in fuga. "Mi sono preoccupato delle condizioni della donna e ho allertato le forze dell'ordine: in quattro minuti sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Sesto".

E ancora prima, a febbraio 2020, mentre era in servizio a Segrate presso un residence ha bloccato un ragazzo che aveva tentato di sfilare la pistola d'ordinanza a un suo collega. "Sono intervenuto, abbiamo avuto una colluttazione poi grazie anche allo spray al peperoncino lo abbiamo immobilizzato e consegnarlo ai carabinieri".

FOTO - Amedeo Vitagliano