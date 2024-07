Incidente sul lavoro: 43enne cade in cantiere e finisce in ospedale

È stato trasportato in ospedale il 43enne rimasto vittima di un infortunio all'interno del cantiere nel quale stava lavorando a Bovisio Masciago.

L'episodio nel pomeriggio di oggi, 19 giugno, poco prima delle 17.30, in un cantiere edile in via Fermo Zari. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica e una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con l'autopompa da Desio per affiancare le operazioni di soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni il 43enne si sarebbe ferito dopo essere caduto al suolo. Gli operatori sanitari dopo averne valutato i parametri vitali ne hanno disposto il trasporto in ospedale in codice gialle.

A indagare sulle cause di quanto accaduto e per chiarire l'esatta dinamica del sinistro sono ora al lavoro i carabinieri della Compagnia di Desio, affiancati dal personale dell'Ats di Monza e Brianza.