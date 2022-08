Scontro tra barche sul lago Maggiore: 14enne trasferita in elisoccorso al San Gerardo

Ferite e contusioni multiple e una prognosi di 40 giorni per la 14enne che nella giornata di domenica 28 agosto è stata trasferita in codice giallo in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza.

La ragazzina, residente a Legnano (nel milanese), è rimasta coinvolta nell'incidente tra due barche avvenuto sul lago Maggiore all'altezza del comune di Ranco (in provincia di Varese). Nel pomeriggio di ieri un motoscafo si è scontrato con un gommone sul quale c'erano cinque persone. Sette le persone rimaste coinvolte nello scontro, per fortuna senza gravi conseguenze. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Varese, mentre la 14enne ha riportato ferite più importanti ed è stata trasferita in codice giallo con l'eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è attualmente ricoverata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco di Varese. Agli investigatori spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente.