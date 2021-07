Infortunio sul lavoro in azienda ad Agrate Brianza, soccorso un 49enne

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di giovedì 8 luglio ad Agrate Brianza. Un uomo di 49 anni è stato soccorso dopo essersi infortunato all'interno di una falegnameria in viale delle Industrie. Sul posto in seguito alla richiesta di soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elicottero in codice rosso insieme agli agenti della polizia locale del comando cittadino.

L'elisoccorso è atterrato in zona ma a soccorrere l'uomo, un dipendente 49enne, è stata l'équipe medica che lo ha poi trasferito in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale San Raffaele di Milano. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio e l'operaio sarebbe stato colpito da una lastra di legno. In viale delle Industrie giovedì mattina è intervenuto anche il personale di Ats.