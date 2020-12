Incidente sul lavoro a Basiano: operaio schiacciato da una pressa, è grave

Grave incidente sul lavoro a Basiano (al confine tra la Brianza e il milanese) nella mattinata di mercoledì 16 dicembre: un operaio di 47 anni è rimasto incastrato in un macchinario per la produzione di bobine di metallo; è successo intorno alle 8.15 in uno stabilimento di via Alfieri 13, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, sul posto per i rilievi, il 47enne stava lavorando sul macchinario quando — per cause ancora da accertare — il meccanismo si è chiuso sul suo braccio destro. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre l’elisocorso.

L’operaio, liberato dal macchinario dai vigili de fuoco del comando provinciale di Milano, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.