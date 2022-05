Cade da due metri e finisce al San Raffaele con un trauma cranico

Inciampa e cade, facendo un volo di due metri, sbattendo la testa, il fianco destro e la schiena. È iniziata nel peggiore dei modi la settimana per il camionista italiano 51enne che questa mattina, lunedì 23 maggio, poco prima delle 9 è finito al San Raffaele in codice giallo. L'uomo si trovava ad Arcore, nel cantiere di via Matteucci, nei pressi della Cascina Bruno. Era da poco arrivato con il suo mezzo quando, durante le operazioni di scarico del materiale che traportava è caduto da un'altezza di circa 2 metri. Secondo l'Agenzia di emergenze e urgenza, il 51enne a seguito della caduta ha riportato un trauma cranico e un trauma al fianco destro e alla schiena.

Immediati i soccorsi

L'uomo è stato immediatamente soccorso e sul posto sono giunti in pochi minuti i mezzi di soccorso del 118: oltre alla croce verde di Lissone, anche l'automedica con a bordo un medico. L'uomo fortunatamente non ha mai perso conoscenza e dopo averlo stabilizzato è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano. Ancora da chiarire la dinamica della caduta che è stata affidata agli agenti della polizia locale di Arcore, prontamente intervenuti in via Matteucci.