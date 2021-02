Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro a Cavenago, operaio precipita da cinque metri: 41enne in ospedale

L'infortunio nel pomeriggio di giovedì presso un cantiere all'interno di una azienda agricola. In via Santa Maria del Campo è giunto anche l'elisoccorso del 118. L'operaio è stato accompagnato in codice giallo al San Gerardo di Monza