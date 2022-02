Cede il braccio di una gru, precipitano due operai

Ancora un incidente sul lavoro in Brianza. A Desio nel pomeriggio di martedì 8 febbraio due operai sono precipitati al suolo a causa del crollo del braccio di una gru. Si tratta di due giardinieri di 57 e 49 anni, trasferiti in ospedale in codice giallo.

La chiamata ai soccorsi è partita poco dopo le 15 e in via Apollinare sono intervenuti i mezzi di emergenza del 11 inviati dalla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con l'elisoccorso, due ambulanza e un'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Secondo quanto al momento emerso i due uomini, che erano al lavoro proprio sul mezzo, sono precipitati in seguito al cedimento del braccio di una gru. Il personale sanitario ha soccorso un 49enne che ha riportato un trauma toracico ed è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e un 57enne con un trauma al volto e al bacino. Quest'ultimo è stato trasferito al San Raffaele di Milano.

Solo qualche giorno fa a Lissone, un uomo di 54 anni, Luca Blondi, giardiniere, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. Il 54enne è rimasto schiacciato sotto il peso di una piattaforma elevatrice e purtroppo sono stati vani i tentivi di soccorso: è morto poco dopo al San Gerardo di Monza.