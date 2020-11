Incidente sul lavoro, operaio precipita da quattro metri: 26enne al San Gerardo

Grave incidente sul lavoro a Limbiate nella mattinata di lunedì 2 novembre. Un ragazzo di 26 anni, un giovane egiziano residente a Baranzate, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere caduto al suolo da un'altezza di circa quattro metri.

L'allarme è scattato intorno alle 10.30 da un complesso aziendale in via Tolstoi dove ha sede un service di pneumatici. Il giovane, un dipendente di una azienda esterna che si stava occupando di lavori al capannone, per cause in corso di accertamento è precipitato al suolo mentre stava effettuando degli interventi su una impalcatura mobile. Nella caduta si è provocato ferite profonde alla testa e le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Sul posto sono interventui i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme al personale dell'Ats e agli agenti del comando di polizia locale cittadino. L'esatta dinamica dell'accaduto è ora al vaglio delle forze dell'ordine,