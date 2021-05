Operaio resta schiacciato con il braccio tra il cestello e il soffitto del capannone, grave 41enne

Infortunio sul lavoro venerdì mattina a Ornago, in Brianza. Intorno alle 9.30 del 14 maggio in via Faro, presso una ditta che si occupa di produzione di presse industriali, la Mios Srl, sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per soccorrere un operaio di 41 anni.

Soccorsi a Ornago

Secondo quanto al momento emerso l'uomo avrebbe riportato un trauma complesso al braccio e alla mano sinistra restando schiacciato tra il cestello e il soffitto del capannone. Nell'incidente si sarebbe provocato una frattura esposta radio e ulna e alle dita delle mani. L'operaio è stato soccorso e trasferito in codice giallo in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche i vigili del fuoco.

Sul posto gli agenti della polizia locale del Corpo Brianza Est e i carabinieri della compagnia di Vimercate. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio. Nella giornata di giovedì, a Verano Brianza, si è verificato un altro grave infortunio sul lavoro con un operaio 58enne precipitato per oltre quattro metri all'interno di un cantiere.