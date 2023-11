Incidente sul lavoro nel nuovo centro commerciale Merlata Bloom: grave 59enne

Cade da una scala mentre cambia una lampadina e sbatte la testa. Viene trasportato in ospedale in codice giallo. Ma una volta al pronto soccorso ha un'emorragia cerebrale e le sue condizioni si aggravano. Lotta tra la vita e la morte un uomo di 59 anni che nella mattinata di domenica ha avuto un infortunio sul lavoro all'interno del Merlata Bloom. L'incidente si è verificato alle 9.30 in quella che è ufficialmente la prima domenica di apertura del nuovo centro commerciale milanese.

Sul posto, in via Gottlieb Wilhelm Daimler, l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Dopo l'arrivo dei soccorritori, il ferito era stato trasferito al Policlinico in codice giallo, perché era sveglio e cosciente. Ma una volta in ospedale - come confermato dalla questura a MilanoToday - le condizioni del 59enne sono precipitate. Tanto da essere in pericolo di vita. Sulla dinamica della caduta e sull'eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza in materia di lavoro indaga la polizia, arrivata al centro commerciale con una volante.