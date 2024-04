Si stacca un pezzo da gru in cantiere, operaio colpito alla testa

Incidente sul lavoro mercoledì 24 aprile a Monza. Un uomo di 42 anni è stato trasferito in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da un pezzo di ferro staccatosi da una gru all'interno di un cantiere edile.

La chiamata con la richiesta di soccorso è scattata nel primo pomeriggio e pochi minuti prima delle 15 all'interno di un'area di cantiere in via Giacosa sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso e il personale dell'Ats. Le condizioni dell'operaio 42enne sono apparse fin da subito gravissime e il trasferimento è avvenuto in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da un pezzo di ferro staccatosi da una gru.