Incidente sul lavoro: un 22enne grave al San Gerardo

Un venerdì nero per gli infortuni sul lavoro. Dopo la morte della postina rimasta seriamente ferita in un incidente stradale ieri a Mariano Comense, e la morte oggi di un operaio a Gorgonzola, ennesimo infortunio sul lavoro questa volta in Brianza.

Coinvolto un ragazzo di 22 anni che stava lavorando in una vetreria di Seregno. Il giovane, secondo le prime informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), avrebbe subito una gravissima ferita al braccio. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.45 a Seregno in via Messina. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: dal 118 sono state inviate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Seregno. Da quanto riferisce Areu il giovane si sarebbe ferito mentre era impegnato nella mobilizzazione di una lastra di vetro.

Il 22enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.