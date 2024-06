Incidente sul lavoro a Sovico, morto un ragazzo di 33 anni

Incidente sul lavoro mortale in Brianza. Sabato mattina a Sovico un ragazzo di 33 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro che non gli ha lasciato scampo. E' accaduto a Sovico, intorno alle 10.30 all'interno di un capannone industriale di via Cascina Greppi.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha fatto accorrere sul posto i soccorsi in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Monza. Purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare e il personale sanitario ha soltanto potuto constatarne il decesso. Al momento non sono note le circostanze e la dinamica del tragico infortunio che ha portato alla morte del 33enne.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro con esito mortale avvenuto in pochi giorni in Brianza: martedì mattina a perdere la vita all'interno di un'azienda che produce vernici, a Brugherio, era stato Amadoun Sanneh, operaio 25enne morto carbonizzato in un'esplosione con incendio avvenuta nel reparto di miscelazione della ditta.

Seguiranno aggiornamenti.