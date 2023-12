Incidente in Brianza: 74enne all'ospedale

Chiamata all'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza 118, questo pomeriggio, a Lissone.

Poco dopo le 15 una donna di 74 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Desio in codice giallo dopo essere stata coinvolta in un incidente accaduto in via Baracca. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno, per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco del Comando di Monza che hanno lavorato per rimettere in sicurezza la zona e per assicurare il ripristino della normale viabilità.

Lo scontro fra i due mezzi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero coinvolto oltre alla 74enne anche un altro conducente per il quale non è stato però necessario il trasporto in ospedale.