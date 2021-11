Incastrato sotto un furgone in manovra, 50enne in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto a Merate in Via Laghetto: un uomo è stato colpito dal veicolo di un corriere espresso che ogni probabilità stava effettuando una manovra in retromarcia all'interno della proprietà di un'azienda.

La chiamata al 112 è avvenuta intorno alle 10: sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce rossa di Lecco, l'automedica e l'elicottero decollato a Bergamo.

Impegnate tre squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Merate e Vimercate: insieme al personale sanitario, i pompieri hanno provveduto a effettuare complesse manovre per estricare l'uomo da sotto il veicolo, consegnandolo poi al personale dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale in codice rosso.