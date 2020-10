Incidente a Misinto, dopo lo schianto auto finisce in un campo: due feriti

Due automobilisti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale a seguito di un incidente avvenuto a Misinto nella mattinata di lunedì 5 ottobre.

In viale Europa, alle 12.00 circa, due vetture si sono scontrate probabilmente a causa di uno stop non rispettato. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco di Lazzate, un’ambulanza, i carabinieri e la polizia locale. Due i feriti: un uomo, trasportato all’ospedale di Desio, e una donna, trasportata all’ospedale di Saronno. Nessuno dei due risulta in gravi condizioni.