Terribile schianto sulla provinciale 72: morto centauro di Vimercate

E' Matteo Donchi, 47enne di Vimercate, la vittima dell'incidente avvenuto alle 14.30 di oggi, domenica 20 agosto, lungo la strada provinciale 72 a Garlate.

Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. Secondo quanto riferito da LeccoToday l'incidente è avvenuto lungo la strada che attraversa il paese, nei pressi della svolta per via Filippetta. Tre le persone coinvolte: due si trovavano a bordo della macchina di grossa cilindrata, mentre il vimercatese viaggiava in sella alla propria moto. Violento l'impatto e immediato l'intervento dei soccorsi inviati sul posto dalla centrale del 118 con l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e quella della Croce Rossa di Lecco.

Sul luogo dello schianto anche i carabinieri della compagnia di Merate che, effettuati i rilievi, stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto lungo la tratta che collega Lecco con Olginate, già teatro di diversi sinistri in passato. Due persone di 33 e 34 anni sono state trasferite in codice giallo e in verde all'ospedale Manzoni. Per il motociclista 47enne non c'è stato invece purtroppo più nulla da fare. Il decesso dell'uomo è stato constatato dal medico sul posto.

Un'altra tragedia si è dunque consumata lungo le strade lecchesi. La viabilità lungo la Sp72 è stata provvisoriamente interrotta con la deviazione del traffico lungo le strade limitrofe.