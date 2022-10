Incidente in moto, centauro gravissimo trasportato in elisoccorso al San Gerardo

E' in coma il motociclista 30enne che oggi poco dopo le 13 è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Ornago in via Roma. Il centauro è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto. Sulla dinamica dell'incidente stanno operando gli agenti della polizia locale arrivati sul posto poco dopo lo scontro.

L'intervento dell'elissocorso

Immediati i soccorsi che sono arrivati in via Roma. A prestare le prime cure al motociclista 30enne due ambulanze che vista la gravità delle condizioni hanno immediatamente richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Secondo quanto riferisce Areu, l'uomo è stato rianimato sul posto e poi portato in elisoccorso in codice rosso al San Gerardo di Monza dove si trova attualmente ricoverato in rianimazione.