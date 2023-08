Schianto auto - moto sulla Provinciale: lunghe code per gli automobilisti

Una lunga coda di automobilisti si è formata a seguito di un serio incidente accaduto lungo la Strada Provinciale 72 ad Abbadia Lariana.

Poco prima delle 18, così come riporta LeccoToday, un'autovettura e una motocicletta si sono infatti scontrate a poca distanza dalla galleria che collega via Nazionale con la Strada Statale 36. Lo schianto, avvenuto in direzione Lecco, ha generato tre feriti: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto le squadre della croce San Nicolò, della croce rossa di Lecco, un'automedica e l'elisoccorso fatto decollare dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le tre persone - di 31, 41 e 43 anni - sono state medicate sul posto: il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice giallo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri e si sono formate code per chi viaggiava verso Lecco. Causando disagi anche a tanti automobilisti e turisti provenienti dalla Brianza.