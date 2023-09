Incidente fra un'auto e un monopattino: 22enne in ospedale

Si è verificato intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, 4 settembre, l'incidente che in viale Romagna a Monza ha visto coinvolti una ragazza monzese di 26 anni e un ragazzo straniero di 22 anni residente a Monza.

Secondo la prime ricostruzioni la donna stava viaggiando a bordo di una Fiat 500 mentre il ragazzo si stava muovendo a bordo di un monopattino elettrico. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'intersezione con via Lipari. Sul posto sono sopraggiunti gli uomini della polizia locale, per i rilievi del caso, e un'ambulanza, che ha poi trasportato il 22enne, rimasto ferito a seguito dello scontro, al pronto soccorso del San Gerardo, in codice giallo. Lì è stato medicato.

Al momento gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso.