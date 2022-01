Si ferisce al volto con una sega circolare mentre taglia la legna: grave 70enne

Grave incidente martedì mattina per un uomo di 70 anni che è rimasto gravemente ferito mentre stava tagliando la legna con una sega circolare. E' successo a Rongio, frazione di Mandello, in provincia di Lecco. L'uomo poi è stato trasferito in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

I soccorsi

La chiamata con la richiesta di soccorso è stata fatta intorno alle 10 di martedì 11 gennaio da un vicino di casa e lungo il sentiero che sale da Piazza San Giacomo, nei pressi della chiesa, sono intervenuti i mezzi di emergenza inviati dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme alle forze dell'ordine.

L'anziano, forse a causa di un guasto all'attrezzo, si è procurato una profonda ferita in pieno volto con la lama di una sega circolare rotante dal diametro di circa 60 centimetri. Vista la gravità dell'infortunio, dal Sant'Anna di Como è stato fatto decollare l'elicottero del 118 che è atterrato in zona cimitero a Mandello.

L'uomo è stato così soccorso ed elitrasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è giunto in codice rosso con un trauma cranico e ferite al volto. La prognosi è riservata. Gli accertamenti sull'incidente sono affidati ai carabinieri di Mandello.