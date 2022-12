Incidente nella notte sulla ss36, si ribalta e finisce in ospedale

E' tutto al vaglio della polizia stradale intevenuta sul posto per soccorrere il 35enne alla guida dell'auto che si è ribaltata sulla corsia sud della ss36. lI sinistro stradale si è verificato alle 3 del mattino di martedì 27 dicembre all'altezza dell'uscita di Lissone e Muggiò. A soccorrere l'uomo sono stati allertati i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre l'uomo del veicolo finito sotto sopra, i mezzi di soccorso con l'ambulanza di Seregno soccorso e l'auto medica proveniente dall'ospedale di Monza.

Le condizioni dell'uomo in un primo momento sono sembrate molto serie: i mezzi sono infatti intevenuti in codice rosso, per poi, con il passare dei minuti e le prime cure prestate sul posto, trasportare l'automobilista ferito in ospedale, al San Gerardo di Monza in codice giallo. Sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo. Sulla dinamica indaga la polstrada di Milano.