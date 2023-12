Nuovo incidente lungo la Statale 36: traffico in tilt in Brianza

Un altro incidente e un'altra mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio lungo la Statale 36, in Brianza. Questa volta, lo schianto non avrebbe per fortuna avuto esiti gravi, dato che i soccorsi di Areu sono intervenuti in codice giallo e proseguiti in verde. Ma importanti sono stati disagi alla viabilità: per alcune ore infatti il traffico è andato in tilt fino alle vicine Nibionno e Veduggio. Così come riferisce anche LeccoToday.

Il sinistro, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto infatti alle ore 8.30 di oggi, venerdì 15 dicembre, lungo la carreggiata in direzione nord della SS36, nel territorio comunale di Costa Masnaga. Nello schianto sono rimaste feriti due giovani. Sul posto la Croce Bianca di Merate, allertata anche la polizia stradale.