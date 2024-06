10 incidenti a Monza in un solo giorno: la giornata "nera" sulle strade

Un giorno "nero" per l'incidentalità (per fortuna senza gravi feriti) sulle strade di Monza. Martedì 4 giungo infatti la centrale operativa del comando di polizia locale ha ricevuto dieci richieste di interventi per incidenti stradali. Un numero che dal comando di via Marsala definiscono statisticamente un po' "anomalo" ma che non ha però impedito al personale ins ervizio di far fronte alle straordinarie necessità di intervento e gestione delle attività.

10 sinistri in 10 ore in città

Il primo incidente si è verificato alle 7:40 in viale Battisti in prossimità del civico 9 con due autovetture e un motociclo coinvolte. Alle 9:30 in via Valsugana in prossimità del civico n 16 si è verificato un incidente che ha visto coinvolto un autocarro e un'autovettura, senza feriti. Alle 12:20 è stata la volta di via Lecco all'intersezione con via Nino Bixio dove si è verificato un incidente tra un'autovettura e un velocipede il cui conducente è rimasto ferito anch'esso non in modo grave. Nuovo incidente alle 12:50 in via Carlo Emanuele I all'intersezione con via duca D'Aosta Chi ha visto coinvolte due autovetture con un conducente lievemente ferito;

Sono seguiti poi un sinistro in via Ada Negri senza feriti e in viale Brianza all'intersezione con viale Cavriga con coinvolto un minorenne alla guida di motociclo rimasto ferito in modo non grave. Gli ultimi sinistri si sono susseguiti tra le 15:15, le 17.45 e le 18 tra via Boito, via Sant'Anastasia con un ciclista coinvolto, via Antonio Cantore e via Buonarroti dove a ascontrarsi, senza feriti, sono stati un'autovettura e un monopattino elettrico.