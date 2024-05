Incidente nella notte sulla Statale 36 a causa dell'aquaplaning: auto distrutta, ferito 21enne

Brutto incidente la notte scorsa per un giovane di 21 anni che stava viaggiando in auto lungo la Statale 36 per tornare a casa in Brianza, dove abita. Come racconta Quicomo, intorno all'1 di notte, all'altezza della galleria Borbino, il ragazzo si è schiantato contro la parete del tunnel, con ogni probabilità a causa del fenomeno dell'aquaplaning, per alcune pozzanghere presenti nella galleria.

Come riportato su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) il 21enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada.

Il fenomeno dell’aquaplaning

L’aquaplaning è un pericoloso fenomeno che comporta la perdita del controllo del veicolo, in caso di pioggia o asfalto bagnato, quando le gomme dell'auto perdono aderenza con l'asfalto. In alcuni casi velocità può essere un fattore che, in caso di suolo bagnato anche parzialmente, aumenta questo fenomeno. In questi giorni di pioggia quindi si raccomanda una guida particolarmente prudente.