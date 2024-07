Incidente sulla strada brianzola: coinvolte numerose persone e traffico bloccato

Sono notevoli le ripercussioni sul traffico lungo la Ss342 Briantea dovute al grave incidente avvenuto nella prima mattina di oggi, lunedì 22 luglio, a Calco, nel lecchese. Incidente nel quale alcuni feriti sono stati portati anche al San Gerardo.

Dalle prime informazioni raccolte, prima delle 7 si sarebbero infatti scontrati tre veicoli, con il coinvolgimento di numerose persone, almeno sette di età compresa fra i 18 e i 62 anni. Massiccio l'intervento dei soccorritori nella zona del sinistro: quattro ambulanze (Volontari di Vimercate, Volontari del Soccorso di Calolzio, due della Croce Bianca di Merate) e l'autoinfermieristica. Così come riportano i colleghi di LeccoToday.

Sul posto anche i carabinieri di Merate e i vigili del fuoco. Per fortuna non sarebbero stati segnalati feriti gravi. I coinvolti sono stati ospedalizzati in diverse destinazioni: Lecco, Merate, Vimercate e al San Gerardo. Il traffico lungo la SS342 'Briantea' ha subito notevoli rallentamenti per diverse ore nella mattinata.