Non ha miracolosamente riportato ferite gravi il conducente alla guida di una Fiat 500 che intorno alle 10 di oggi, 4 luglio, in via Trieste a Meda, è finito fuori strada urtando altre auto e ribaltandosi più volte.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente, probabilmente in seguito ad una manovra pericolosa, è infatti uscito con l'auto fuori dalla carreggiata e si è ribaltato una prima volta finendo contro un veicolo in sosta e poi urtando successivamente un secondo e un terzo veicolo. Finendo infine la sua corsa ribaltandosi contro un quarto veicolo.

Una paurosa carambola nella quale però non si sono fortunatamente registrati feriti.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi ma nell'incidente non si sono registrati feriti. Sul posto per i rilievi del caso e per chiarire l'esatta dinamica della paurosa carambola è intervenuta la polizia locale.