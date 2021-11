Un noto procuratore sportivo l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incidente causato dal tir contromano

Johnny Carera, manager di noti ciclisti internazionali tra cui i campioni Pogacar e Nibali, è l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto ieri sera sull'A4.

Un impatto violentissimo: Carera era a bordo della sua auto quando, improvvisamente, è stato travolto dal mezzo pesante, con targa straniera che sull'autostrada Torino-Venezia stava facendo un'inversione di marcia.

Immediati i soccorsi e il trasferimento all'ospedale di Niguarda in codice giallo dove Carera è ricoverato in Terapia Intensiva. La prognosi è riservata.

Non appena la notizia è trapelata, sulla pagina Facebook del famoso procuratore amici, parenti e colleghi hanno postato messaggi carichi di speranza e di forza.

Commovente il post condiviso dal figlio Lorenzo: "Forza papà, ho bisogno di te, sei la mia forza, non mollare!". Il figlio ha ricordato che il padre stava rientrando a casa a Bergamo da un evento organizzato da un fan club

Il camionista è rimasto illeso. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per l'articolo 590 bis del Codice della strada (lesioni personali stradali gravi o gravissime). Nel frattempo gli agenti della Polstrada, intervenuti sull'incidente e impegnati nell'esatta riscostruzione, attendono gli esiti degli esami al quale l'uomo è stato sottoposto per accertare l'eventuale assunzione di alcol.