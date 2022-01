Incidente sulla A1, auto finiscono fuori strada: 5 feriti gravissimi

Le due auto ridotte a un ammasso di lamiera, in un campo. Pezzi di carrozzeria ormai irriconoscibili dopo un violento schianto che ha fatto finire i veicoli oltre la carreggiata. Drammatico incidente stradale sabato pomeriggio lungo l'A1, tra l'innesto della Teem e l'uscita di Lodi, a sud di Milano.

Cinque persone - una famiglia composta da madre, padre e figlia 18enne e due cittadini cittadini tedeschi - sono state soccorse in codice rosso dal personale del 118 e dai vigili del fuoco dopo un sinistro stradale che ha visto le due vetture su cui viaggiavano uscire di strada.

I mezzi, deformati dallo schianto, hanno terminato la corsa in un campo a ridosso della carreggiata proprio all'altezza dello svincolo della Teem. La chiamata di emergenza alla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita poco prima delle 15.30 e sul posto sono state inviate quattro ambulanze, tre elicotteri e un'automedica con una maxi mobilitazione di soccorsi, squadre di pompieri e agenti della polizia stradale. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento e al momento non sono note le cause all'origine dello schianto. I rilievi sono stati effettuati dalla polstrada e serviranno a far luce sulle responsabilità dell'incidente.

Sono gravissime le condizioni di tutte le persone soccorse che sono state accompagnate in codice rosso in ospedale al Niguarda di Milano, all'Humanitas di Rozzano e a Pavia. Si tratta di una ragazza di 18 anni, una coppia di 50 e 52 anni e di due cittadini tedeschi di 24 e 32 anni.