Grosso incidente sulla A1: traffico in tilt e autocisterna divorata da alte fiamme

Traffico paralizzato, con chilometri e chilometri di code, per un incidente tra Lodi e Milano Sud. Succede nella mattinata di mercoledì 16 febbraio sulla A1 Milano-Napoli. Un'autocisterna che trasporta rifiuti e stava viaggiando in direzione Milano si è girata, ha invaso la carreggiata opposta e ha preso fuoco, vedendo divorata da alte fiamme. Lo schianto nel tratto dell'intersezione tra Teem e Lodi.

Sul posto sono accorse cinque squadre dei vigili del fuoco, tre del comando provinciale di via Messina e altre due di Lodi, e il 118, con due ambulanze e un'automedica. In base a una prima ricostruzione, il mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento (non è chiaro se a seguito di una collisione), si è girato trasversalmente invadendo anche la carreggiata opposta, quella verso Bologna. A rimanere ferito, per fortuna non in modo grave, il conducente del mezzo, che a causa di ustioni a mani e piedi è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorsi era sveglio e non corre pericolo di vita.

"Sulla A1 Milano - Napoli tra l'allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 21 - si legge sul sito di Autostrade per l'Italia -. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con code. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Melegnano e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Lodi. A chi percorre la A1 Milano- Napoli e viaggia verso Milano, consigliamo di uscire a Casalpusterlengo e percorrere la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".