Incidente in autostrada, schianto tra camion e auto: 5 feriti

Un'auto distrutta, cinque feriti e una persona incastrata tra le lamiere dell'abitacolo deformato e soccorsa dai vigili del fuoco. Incidente stradale nella serata di mercoledì 28 dicembre lungo l'autostrada A4, all'altezza di Agrate Brianza. A scontrarsi pochi istanti prima delle 21 sono stati un camion e un'auto con cinque persone coinvolte. Tra le corsie dell'autostrada sono intervenuti i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con quattro ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e alla polizia stradale.

Le persone soccorse hanno tra i 35 e i 21 anni. Ad avere la peggio è stato uno dei giovani a bordo della vettura, incastrato all'interno dell'abitacolo e soccorso dai pompieri. I vigili del fuoco, accorsi con due autopompe della sede centrale e dal distaccamento di Vimercate e Lissone hanno operato a lungo per prestare soccorso alle persone coinvolte e mettere in sicurezza il tratto. Le ambulanze intervenute sono ripartite in codice verde e in codice giallo alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza, il presidio ospedaliero di Vimercate e il Niguarda di Milano. La dinamica dello schianto è ora al vaglio della polizia stradale che ha effettuato i rilievi nel tratto.