Pauroso schianto in autostrada tra auto e camion

Un'auto accartocciata, ridotta a un ammasso di lamiere e una persona estratta dall'abitacolo del veicolo e soccorsa in codice rosso. Grave incidente stradale nella nottata tra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre lungo l'autostrada A4 tra Marcallo Mesero e Arluno, alle porte del tratto milanese della direttrice autostradale che collega anche Monza.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle 22.30 e all'altezza del km 508 si sono precipitate le squadre di soccorso con i mezzi del 118 in codice rosso, la polizia stradale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Due squadre dei pompieri sono state impegnate lungo le corsie per liberare la persona a bordo del veicolo dall'abitacolo dell'autovettura, ridotto a una prigione di lamiere. Il conducente è stato trasferito in codice rosso, in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Rho.

La dinamica del sinistro nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante è al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per accertare le fasi dello schianto e le responsabilità.