Grosso incidente sulla A4: al San Gerardo anche un bambino di 11 anni

È stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate il bambino di 11 anni rimasto coinvolto nel grosso incidente avvenuto questo pomeriggio sulla alla A 4, al chilometro 155, all'altezza del tratto fra Trezzo sull'Adda e Cavenago - Cambiago.

La chiamata al 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) poco dopo le 15. Il sinistro ha interessato più veicoli e sul posto sono giunte diverse ambulanza e un'automedica. Tra le altre persone rimaste coinvolte 4 ragazzi di 19, 24, 26 e 27 anni. Anche per loro, come per l'11enne, salito in ambulanza con la mamma, è stato disposto dagli operatori sanitari il trasporto in codice giallo negli ospedali di Vimercate e al San Gerardo.

Sul posto anche le forze dell'ordine per chiarire la dinamica del sinistro, ripristinare la sicurezza nell'area e gestire i disagi al traffico. L'incidente ha infatti provocato il formarsi di lunghe code.