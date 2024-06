Grosso incidente sulla A4 in Brianza: traffico in tilt

Traffico il tilt con una lunga coda di autoveicoli sulla A4 a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion.

Il sinistro è avvenuto nel tratto all'altezza tra Cavenago e Cambiago. La chiamata al numero unico Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) appena prima delle 12. Sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica per soccorrere un uomo di 48 anni, trasportato all'ospedale di Vimercate in codice giallo. Allertati anche i vigili del fuoco di Monza e l'Ats di Novate.

Stanno procedendo le operazioni per la messa in sicurezza dell'area e per il ripristino del traffico.