L'incidente tra 4 auto in autostrada che ha paralizzato il traffico per ore

Chilometri di coda nell'ora di punta del rientro. Giovedì in serata un incidente lungo l'autostrada A4 ha paralizzato il traffico, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 18 e ha coinvolto quattro vetture nel tratto compreso tra Agrate e il bivio con la A58 TEEM in direzione Brescia, all'altezza del chilometro 147. Nell'incidente non si sono registrati feriti ma le operazioni di messa in sicurezza, i rilievi e di rimozione dei veicoli danneggiati hanno causato pesanti ripercussioni sulla viabilità. E le code registrate sono state di diversi chilometri in direzione di Bergamo.

Tra le corsie è intervenuto anche il personale di Autostrade per l'Italia che intorno alle 20 ha comunicato che la circolazione era di nuovo possibile su tutte le corsie disponibili anche se, a incidente ormai risolto, si registravano ancora 4 chilometri di coda in diminuzione in direzione Brescia.