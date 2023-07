Incidente in A4 tra auto e furgone, traffico in tilt e code chilometriche

Un incidente in autostrada tra un'auto e un furgone, due persone soccorse (per fortuna non in gravi condizioni) e sei chilometri di coda. Traffico in tilt giovedì mattina lungo l'autostrada A4 nel tratto brianzolo tra Trezzo sull'Adda e Cavenago.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.30 quando un veicolo e un furgone, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. L'incidente è avvenuto sull’autostrada A4 Milano - Brescia in direzione del capoluogo lombardo all'altezza del chilometro 155. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza per prestare assistenza sanitaria a due donne (di 38 e 54 anni) ferite nello schianto e il personale di Autostrade per l'Italia insieme alla polizia stradale.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi sul luogo dell’evento, il traffico è stato momentaneamente deviato su una sola corsia e il sinistro ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità con sei chilometri di coda verso Milano. L'incidente è stato risolto intorno alle 10 e progressivamente il traffico è in diminuzione anche se alle 10.30 Autostrade per l'Italia ha segnalato ancora criticità.