Incidente in autostrada tra la tangenziale Est e Monza, ferito un uomo

Incidente in autostrada A4 lunedì pomeriggio. Pochi minuti prima delle due nel tratto tra lo svincolo della Tangenziale Est e l'allacciamento per Monza, lungo le corsie in direzione Milano, si è verificato un violento tamponamento tra due mezzi pesanti. Ad avere la peggio è stato un camionista di 41 anni che è stato soccorso dai vigili del fuoco ed estratto dall'abitacolo del tir.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e ha fatto alzare in volo anche l'elicottero decollato da Como. Ancora non ci sono notizie sulle condizioni dell'uomo che in questo momento è stato affidato alle cure dei sanitari.

Tra le corsie sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica dello schianto che ha devastato la cabina di uno dei mezzi. Della rimozione del veicolo si è occupato il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza che è al lavoro per permettere il rispristino della viabilità. Inevitabili le conseguenze sul traffico in seguito al sinistro con lunghe code e rallentamenti nel tratto per permettere l'intervento dei mezzi di emergenza.