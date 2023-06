Incidente stradale lungo l'autostrada A4 nella serata di giovedì 29 giugno. Uno scontro avvenuto poco dopo le 19 che ha causato due feriti gravi, con una grande mobilitazione di soccorso. Nell'impatto - che secondo le prime informazioni ha coinvolto due auto - sono rimaste ferite due donne. Ad avere la peggio è stata una 63enne trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Una 19enne invece è stata accompagnata, sempre in elicottero, all'ospedale Sant'Anna di Como.

La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha inviato sul posto tre ambulanze e due elicotteri con équipe medica a bordo è scattata alle 19.06. I mezzi di soccorso sono intervenuti lungo le corsie dell'autostrada A4 tra Trezzo sull'Adda e Cavenago Brianza, in direzione di Monza. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi nel tratto si sono registrati disagi per la viabilità, con lunghe code. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.