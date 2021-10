Un altro incidente in moto in autostrada in poche ore: lunghe code

Un altro incidente sull'autostrada A4 nel giro di poche ore. Lungo le corsie in direzione Brescia, intorno alle 11 di sabato 2 ottobre, sono intervenuti i mezzi di emergenza per soccorrere due persone rimaste ferite dopo essere finite a terra, cadendo dalla moto a circa un chilometro prima dell'uscita di Capriate San Gervasio. Ancora non è nota la dinamica dell'accaduto e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha fatto alzare in volo anche l'elisoccorso.

Solo qualche ora prima, all'altezza di Cavenago Brianza, un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un altro incidente stradale sempre lungo le corsie dell'autostrada A4, finendo a terra dopo aver perso il controllo dello scooterone su cui viaggiava. La vittima è Cristian Tallarida, 26 anni.

In questo secondo sinistro invece nessuno dei due ragazzi coinvolti - una donna di 23 e un giovane di 27 anni - risulta in gravi condizioni. I due sono stati trasferiti in ambulanza in codice verde e giallo nei vicini ospedali. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico con lunghe code tra Trezzo e Capriate. Sul posto insieme ai soccorsi del 118 e alla polizia stradale anche il personale del Soccorso Stradale ALiverti che ha provveduto alla rimozione del mezzo per il ripristino della circolazione.