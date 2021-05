Tre incidenti in poche ore in A4 e un furgone prende fuoco dopo schianto

Tre incidenti in ventiquattro ore lungo l'autostrada A4 tra la Bergamasca e la Brianza e un furgone a fuoco. Dopo il sinistro che lunedì mattina ha coinvolto un'auto e un furgone tra Capriate e Trezzo sull'Adda, nel pomeriggio c'è stato un altro schianto intorno alle 17 ad Agrate Brianza.

In seguito all'incidente un furgone ha preso fuoco e tra le corsie insieme ai soccorsi del 118 e alle forze dell'ordine sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dal comando provinciale di Monza e Brianza sono partite a sirene spiegate un'autopompa e un'autobotte. Il mezzo è stato avvolto e distrutto dalle fiamme ma nessuno è rimasto ferito nell'incendio.

Un altro incidente martedì mattina

Martedì mattina lungo l'autostrada A4 si è verificato un altro sinistro, il terzo nel giro di ventiquattro ore. Due veicoli - per cause in corso di accertamento - si sono scontrati nel tratto compreso tra Capriate e Trezzo sull'Adda in direzione Torino. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze per prestare soccorso a sei persone coinvolte nel sinistro. Nessuno di loro risulta in gravi condizioni e i mezzi di emergenza sono ripartiti alla volta dei vicini ospedali in codice verde e giallo.