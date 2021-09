Addio a Roberto, il giovane motociclista morto nell'incidente in Valassina

Si chiamava Roberto Frigerio, aveva solo 25 anni, e viveva a Verano Brianza. Ecco chi è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 8 settembre, in Valassina.

I familiari sono stati avvisati dagli agenti della polizia stradale, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente mortale. Erano da poco passate le 14 quando in Valassina, nel tratto tra Seregno Sud e l'uscita di Seregno San Salvatore, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, Roberto è finito a terra, sbalzato a diversi metri di distanza.

La macchina dei soccorsi è stata immediatamente attivata ma, fin da subito, le condizioni del giovane centauro sono apparse disperate.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato l'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Sul posto anche l'elisoccorso. Il giovane è stato immediatamente trasferito all'ospedale di Desio in gravissime condizioni. Ma, purtroppo, per lui non c'era più nulla da fare.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.