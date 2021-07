Invade la corsia opposta e si schianta con un camion, 30enne in ospedale

Incidente all'alba ad Agrate Brianza lungo la strada provinciale 13 Monza-Melzo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Citroen C3, con al volante una donna di 31 anni, e un autocarro. Lo schianto è avvenuto alle 4.30 quando per cause ancora in corso di accertamento l'utilitaria avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta e finendo contro il mezzo pesante.

Nell'impatto ad avere la peggio è stata la giovane, residente a Pessano con Bornago, che è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo della Citroen deformata dall'urto ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. La 31enne è stata poi trasferita in codice verde all'ospedale di Vimercate in ambulanza e le sue condizioni non sono gravi. Illeso invece il camionista. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare le responsabilità.