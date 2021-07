E' morto il pedone travolto ad Agrate

E' morta in ospedale la donna che nel tardo pomeriggio di martedì 27 luglio è stata investita ad Agrate.

Trasferita in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, purtroppo nella tarda serata di ieri si è spenta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Matteotti. La donna, 63 anni, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, era stata investita da un'auto.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza aveva inviato i soccorsi in codice rosso. La vittima era stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Niguarda dove, purtropppo, è morta.

Gli agenti della Polizia locale di Agrate sono impegnati a ricostruire la dinamica del tragico investimento.