Incidente sulla provinciale tra auto e moto, gravissimo 44enne

Violento scontro lungo la provinciale ad Agrate Brianza. Nel primo pomeriggio di martedì 11 ottobre un motociclista di 44 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un sinistro stradale che ha coinvolto la dueruote su cui viaggiava e un veicolo.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14.30 lungo la Sp13 e ad avere la peggio è stato proprio il centauro. Sul posto, all'altezza del cavalcavia dell'autostrada A4, a ridosso di via Montegrappa, sono intervenute un'ambulanza del 118 inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme all'automedica e all'elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo. Mentre il conducente dell'auto è uscito illeso dallo scontro, il motociclista 44enne ha riportato un trauma al torace e all'addome.

Soccorso, è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dall'équipe medica dell'elicottero in codice rosso. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità sono stati affidati alla polizia locale di Agrate Brianza che è intervenuta sul posto.