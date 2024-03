Perde il controllo dell'auto, si ribalta e si schianta contro il cancello del condominio

Avrebbe fatto tutto da solo. Ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata, finendo la corsa contro la cancellata di un condominio. Per fortuna il conducente non ha riportato gravi ferite. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 1 marzo ad Agrate Brianza, in via Lecco.

Erano circa le 10.10 quando dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice giallo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco con l’autopompa da Monza, e un’ambulanza. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 79 anni che non ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito all’ospedale di Vimercate in codice verde per gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.