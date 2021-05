Incidente tra due auto ad Albiate, due feriti

Soccorsi in azione mercoledì sera in seguito a un violento frontale tra due vetture. Un uomo e una donna sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo

Ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco mercoledì sera sono intervenuti ad Albiate in via Battisti dove due persone sono rimaste ferite in un incidente. L'allarme è scattato poco dopo le 22 quando una Peugeot e una Smart, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate.

Incidente ad Albiate

Lo schianto, frontale, è stato molto violento e nell'impatto sono rimasti feriti un uomo e una donna. In via Battisti mercoledì sera sono giunte tre ambulanze del 118 preallertate in codice rosso e inviate sul posto dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme a un'automedica, ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Seregno.

Due le persone soccorse all'interno delle vetture danneggiate dallo schianto: un uomo di 32 anni e una donna di 51. Entrambi sono stati trasferiti in codice giallo in ospedale a Vimercate e al San Gerardo di Monza. La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi per accertare le responsabilità del sinistro.

Poco prima sinistro a Desio

Pochi istanti prima a Desio, mercoledì sera, è avvenuto un altro incidente stradale: un violento schianto frontale tra due vetture, sotto la pioggia battente. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un 39enne, trasferito in codice rosso in ospedale a Monza.