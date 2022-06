Mancata precedenza all'incrocio, auto si ribalta: paura per un 18enne

Incidente stradale nella nottata di giovedì in Brianza con un'auto che si è capottata. E' successo ad Albiate, poco prima della mezzanotte.

All'incrocio tra via Gatti e via IV novembre una Mini Countryman con alla guida un 51enne di Triuggio si è scontrata con una minicar con al volante un 18enne di Lesmo. In seguito allo schianto quest'ultima si è capottata sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. I due conducenti hanno rifiutato le cure mediche e sono stati sottoposti entrambi all'alcotest per verificare un eventuale tasso alcolemico oltre i limiti nel sague: l'accertamento, per tutti e due, ha dato esito negativo.

Secondo quanto al momento ricostruito la Mini, provenendo da via Gatti, non avrebbe dato la precedenza alla minicare r Ligier JS50. I rilievi e gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Seregno. Il 51enne è stato sanzionato ai sensi del codice della strada per mancata precedenza.