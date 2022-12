Alessandro, morto a 56 anni in un incidente sulla provinciale

E' Alessandro Nobili, 56 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 1 dicembre ad Agrate Brianza, lungo la strada provinciale 13. Poco prima delle 17 la Citroen con a bordo il 56ennne monzese si è scontrata con un autoarticolato che, secondo quanto al momento accertato, procedeva in direzione opposta. Lo schianto si è verificato lungo il tratto rettilineo della provinciale lungo il quale il camion stava procedendo in direzione Monza, proveniente da Melzo. All'origine dello scontro ci sarebbe un'invasione di corsia secondo quanto accertato dai rilievi effettuati dalla polizia locale. Un cambio di direzione repentino dell'auto che avrebbe reso impossibile la possibilità di manovra per il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere del mezzo il coducente dell'auto purtroppo senza vita. Lungo la provinciale sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Agrate Brianza che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

In seguito all'incidente si sono verificati pesanti disagi anche sulla viabilità con traffico bloccato lungo la direttrice e lunghe code anche sulle arterie limitrofe.